Алена Савкина начала присматривать квартиру в Москве.

О планах семьи Рапунцель мы уже вам рассказывали: все хотят переехать в Москву на ПМЖ. Сейчас Алена продаёт квартиру во Владивостоке и уже присматривает варианты на покупку в Москве.

«Квартиру я буду оформлять на себя, но Макс, я думаю, будет мне помогать выплачивать ипотеку. Первый взнос вкладывать буду тоже я, потом квартира будет моя, а его квартиру мы будем сдавать», – рассказала Алена.

Молодая мама планирует приобретать двухкомнатную квартиру площадью около 60 квадратных метров.

«Обязательно с детской, потому что маленький ребёнок. Однокомнатная – это маловато уже будет. Хочется в пределах Москвы, стоимостью 8-10 миллионов», – резюмировала участница.

Колесников согласен помогать Алене выплачивать ипотеку.