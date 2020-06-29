Алёна Савкина поведала о том, каких успехов достиг её сын в общении с другими людьми.

Богдан у меня супер социально адаптированный ❤

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Он очень любит шумные компании и всегда не прочь новых знакомств с детками и взрослыми тоже 🙈

Поэтому бояться за то, что он не найдёт общий язык в детском садике я даже не стану 😌

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Но поведение у нас хромает 🤷🏽‍♀Не воспринимает слово нельзя и делает все, что хочет 🧐

Я знаю, что это наша ошибка родителей, что мы балуем деток 👌

Но как в чём-то отказать такому пупсику 😍

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Хотя сейчас на его истерики стараемся не обращать внимания 🤷🏽‍♀

⠀ ✅Кстати, сейчас он у нас уже сам засыпает (кто не знал, у нас была проблема со сном, чтобы укачать Богдана, надо было не менее часа)🙈

⠀ ✅Сам кушает ложечкой из тарелки 🍚

⠀ ✅Сидит на горшке, но не ходит в него пока что 🙈

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Вообщем, подскажите, как ребёнку объяснить слово «Нельзя»?

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Все умеет, все знает, но на слово «Нельзя» реагирует обратно 🤷🏽‍♀Специально сделает то, что нельзя 🧐