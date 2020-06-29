Алёна Савкина поведала о том, каких успехов достиг её сын в общении с другими людьми.
Богдан у меня супер социально адаптированный ❤
⠀
Он очень любит шумные компании и всегда не прочь новых знакомств с детками и взрослыми тоже 🙈
Поэтому бояться за то, что он не найдёт общий язык в детском садике я даже не стану 😌
⠀
Но поведение у нас хромает 🤷🏽♀Не воспринимает слово нельзя и делает все, что хочет 🧐
Я знаю, что это наша ошибка родителей, что мы балуем деток 👌
Но как в чём-то отказать такому пупсику 😍
⠀
Хотя сейчас на его истерики стараемся не обращать внимания 🤷🏽♀
⠀ ✅Кстати, сейчас он у нас уже сам засыпает (кто не знал, у нас была проблема со сном, чтобы укачать Богдана, надо было не менее часа)🙈
⠀ ✅Сам кушает ложечкой из тарелки 🍚
⠀ ✅Сидит на горшке, но не ходит в него пока что 🙈
⠀
Вообщем, подскажите, как ребёнку объяснить слово «Нельзя»?
⠀
Все умеет, все знает, но на слово «Нельзя» реагирует обратно 🤷🏽♀Специально сделает то, что нельзя 🧐