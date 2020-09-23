Эфир «Бородина против Бузовой» от 28 сентября 2020 года будет очень эмоциональным. В студии разразится жуткая ссора между Алёной Савкиной, Ильёй Яббаровым и его мамой. Этот жуткий конфликт поставит точку в отношениях между бывшими возлюбленными. Рапунцель-младшая призналась, что после произошедшего не сможет простить Илью.



Стоит напомнить, что недавно стало известно, как Яббаров представлялся менеджером Алёны и продавал рекламу, обещая клиентам разместить посты в соцсети девушки. После оплаты одного заказчика Яббаров пропал, а пост так и не был размещён. Разгорелся сильный конфликт, на шоу никто не стеснялся в своих высказываниях. В личном аккаунте Алёна написала, что кроме оскорблений бывший любимый ударил её по лицу, а его мама оттаскала Алёну за волосы, также ударила и публично отреклась от внука.



Рапунцель-младшая добавила, что она лишь сказала, что родной отец не приезжает к сыну, а ребёнок очень скучает. В ответ на это на неё вылилось море грязи, оскорблений и страшных слов, которые она никогда не простит. Девушка сказала, что это было финалом всей истории, Илья поставил окончательную точку в их хороших отношениях друг к другу, теперь она с сыном и семьёй собирается идти дальше без Яббарова. Алёна добавила, что никогда не простит Илью и не даст сыну с ним видеться.