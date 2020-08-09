Алёна Савкина делиться своими переживаниями с подписчиками.

Как сделать так, чтобы открыть глаза — и ничего не было?

Твои мысли чисты, сердце пусто, а в памяти только приятные моменты 😖

Как сделать так, чтобы душа твоя не разрывалась на части? Честно, с каждым днём все сложнее. Я понимаю свою ответственность перед сыном, он не должен видеть моих слез и страданий, он и так их со мной прошёл много 😶

Сегодня я проснулась от дикого сна. Все как в жизни, будто на яву, я и он рядом, кухня и чашка кофе.

И каждое начало дня страх того, что ещё один день будет болеть душа.

Я просто уничтожена внутри. С самого нуля начинать сначала чувствовать, улыбаться и понимать, что ты спокоен и в твоей жизни все хорошо.

Жертва? Нет. Просто человеческий фактор. Я знаю, что нельзя купить любовь. Любовь не стоит денег, вещей, машин, бриллиантов и купюр.

Просто адская боль внутри, потеря себя.

Как проснутся и понять, что все прошло и сегодня день уже будет ясным…