Алёна Савкина не может прийти в себя после громкого скандала с отцом своего ребёнка Ильёй Яббаровым и его женой Анастасией Голд.

Мир сошёл с ума 💥

Что происходит ? Почему мужчины позволяют себя так вести ? Почему женщины это все поощряют ?

Я говорила вам , что я не стала понимать и входить в положение людей . Свадьба у них, родственники .. а почему я должна жить три дня в недоумении , что меня оскорбили на всю страну за свою же подставу в сторону меня 🤷🏽‍♀Я что им чём-то обязана ? Или что ? Как можно отказываться от детей ? Это что за дичь ? Как женщины ликуют , когда мужики бросают детей .. это же ужас 🤦🏽‍♀

Начните с себя . Я пришла в студию без настроя на негатив . Я пришла поддержать сестру ❤Но мне задали вопрос , на который я ответила честно , без оскорблений , попросила лишь решить ситуацию с судом .

Затем сказала , что сын скучает .. да , я обязаны была это сказать , мне обидно за Богдана . Он маленький и не понимает , почему папа перестал приезжать .

За что я получила шквал грязи , оскорблений , в сторону всей моей семьи , угроз а далее сами знаете , что было .. ещё и ударил . Ту , которая растит одна сына , которая сама поднимает свою семью .

Затем сказав самые страшные слова .. что такой ребёнок им не нужен 🤦🏽‍♀

После этого шоу он для меня просто исчез навсегда . Ни алиментов , ничего не нужно . Я не хочу , чтоб Богдан видел этот ужас и позор , я хочу чтобы он вырос на достойном примере 🙏🏽И я хочу чтобы он знал , что такое любовь ❤

Обидно конечно , ведь я тоже росла без папы — но это было предсказуемо .

У нас в свидетельстве прочерк , я хочу чтобы он нас забыл и больше не появлялся в нашей жизни .Кто-то растит детей , а кто-то собачек…