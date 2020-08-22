Алёна Савкина побывала на выпуске дизайнеров и загорелась идеей стать одной из них.

Сегодня была на выпуске дизайнеров 2019-2020 Академии

Столько эмоций и огромной мотивации получила, безумно рада знакомству с Катей, она же основательница академии и просто замечательная девушка ❤

Такие мероприятия приводят меня в тонус и активируют внутри меня цели и желания 😻

Я тоже мечтаю стать дизайнером и представить вам свою коллекцию, только детскую 🙈

Сегодня, пока сидела на показе столько идей придумала и поняла, что пора браться за дело 💥❤

Сейчас еду на встречу, слушать мой трек, который скоро вам представлю 😻🙈

Знаете, вот просто почувствуйте себя, чего вы хотите и представляйте себя в мечте, кем бы вы хотели стать — и она обязательно сбудется, я верю в это 🙏🏽

Сегодня на ББ зрители так встретили меня, мне так приятно 😻Коллектив, участники 😍Многие сказали, что я очень сильно похорошела морально, что в моих глазах наконец-то жизнь ❤

Все-равно я очень люблю Дом-2. Это мой дом, он меня вырастил и сделал такой, какая я сейчас ❤

Он всегда в моем сердце и голове ❤

А мы двигаемся дальше 😻