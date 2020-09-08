Алёна Савкина готова на любые жертвы ради счастья членов своей семьи.

Мы провели замечательный день с моей семьей 🙈❤

⠀

Я безумно люблю своего сына и маму ❤

Готова и обязана им всем , я должна поднять свою семью и жить ради них , работать ради них , ради моего ребёнка ❤

⠀

Я не содержанка , никогда не понимала девушек , которые готовы быть резиновой куклой ради денег , никогда не искала выгоду в мужиках ❌

⠀

Я хочу быть личностью и добиться высот в своей жизни 👌

Участник ДОМ2-не звезда , не певец , не актёр .. обычный человек , живущий под камерами 🤔

Уходя , я не думала как многие , что сейчас сяду дома и буду ждать предложений , как звезда ..

Поэтому я с самого первого дня начала работать , создавать себе будущее и до сих пор этим живу 🙏🏽

⠀

Многие пишут ведущая , певица .. куда лезешь ?

Так вот , я хочу пробывать себя везде , я хочу развиваться и расти и это не плохо — это нормально 👍

С первого дня я ушла за периметр , ушла от стабильности , затем меня ещё предали и знаете .. было очень тяжело 🤦🏽‍♀

Но мне нужно идти дальше , я научилась просто перешагивать через все это и понимать всю ответственность реальной жизни 🤔

ХЕЙТ.. вы всегда были и будете , но никто из вас не поймёт , что такое не просто мечтать и писать свои писюльки в инста мне , а вставать и делать ‼

Мне нужно работать , стабильность .Я обязана сделать все , чтобы моя семья была обеспечена , и в этом никто мне не поможет — кроме меня самой ✨Этому меня тоже научил ДОМ2 , но поняла это после ухода и за это я тоже говорю спасибо ❤