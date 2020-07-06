Алена Савкина активно развивает свой новый роман с Максимом Колесниковым. Недавно ребята ушли в совместный отпуск. Так, пара улетела в родной город Алены – Владивосток. Маленького сына Савкиной Богдана ребята взяли с собой, ведь на поляне его было не на кого оставлять.



Так, в своём Инстаграм-аккаунте молодая мама поместила видео из аэропорта, в котором сообщает своим фанатам о том, как соскучилась по родным краям, которые она вскоре покажет своему новому бойрфенду.



Зрители подозревают, что молодая мама повезла нового возлюбленного с собой на малую Родину не только для того, чтобы показать город своего детства, но и для того, чтобы представить его своей семье. А благодаря тому, что мама Алены Татьяна Владимировна сейчас тоже находится в отпуске во Владивостоке, она сможет помогать дочери с ребенком и во время своего отдыха.