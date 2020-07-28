Расставание Алёны и Максима было недолгим. В прошедшие выходные Алёна сделала заявление, что их пара с Максимом распалась. Девушка добавила, что это расставание очень тяжелое и болезненное, но необратимое. Однако спустя совсем немного времени Алёна обратился с новым заявлением. Многие зрители поспешили поддержать пару и посоветовали Алёне с Максимом бороться до победного конца за их любовь. Пара прислушалась к советам.



Алёна поблагодарила подписчиков за советы, добавив, что ссора была достаточно сильной. Никогда прежде они с Максимом не вступали в такой скандал. Немного остыв, пара приняла решение идти на компромиссы и меняться друг для друга. Алёна сказала, что они постараются сделать всё возможное, чтобы сохранить отношения и быть вместе.



Максим подтвердил, что данное решение было принято совместно. Влюблённые поругались, сильно поссорились, но всё из-за того, что между ними кипят страсти и бушуют волны эмоций. В своём микроблоге Колесников дал понять подписчикам, что для их пары и существует знаменитое выражение: «Милые бранятся – только тешатся».