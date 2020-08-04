После ухода с проекта пара решила снимать квартиру и жить вместе. Алёна поделилась в соцсетях, как выглядит их новое «гнёздышко», арендованное в Москве. Теперь Алёна Рапунцель, Максим Колесников и маленький Богдан будут жить в довольно уютной, светлой и просторной двушке с двумя балконами. Квартиру они сняли в новостройке. Алёна рассказала, что пока ничего не успели разобрать, у них много вещей, особенно детских, и скорее всего она многое будет вынуждена раздать.



На видео в своём микроблоге Алёна показала, что в новой квартире размещена спальня, два просторных балкона, коридор, кухня, ванная комната с туалетом. В шаговой доступности рядом с новостройкой находится садик и детская площадка.



У Максима с Алёной большие планы на будущее. Сейчас они планируют заниматься бизнесом. Девушка хочет открыть свой интернет-магазин детской одежды для мальчиков. Рапунцель и Колесников покинули проект 1 августа, поблагодарив «Дом-2» за то, что именно здесь они встретили друг друга и обрели любовь. Теперь ребята хотят пойти в свободное плавание и строить своё счастье за периметром.