Алёна Савкина и Максим Колесников находятся в отношениях уже три месяца.

У нас с любимым уже 3 месяца отношений ❤

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Я очень рада, что тебя встретила и пусть в нас не верят, но я хочу сказать, что наверно я дико ошибалась, когда думала что ты слишком молод и не потянешь девушку с ребёнком и семьей 🤷🏽‍♀

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Ты сильный, смелый, целеустремленный и очень рассудительный в свои 21 год 💥

Я боюсь тебя потерять.. я хочу быть рядом, каждую минуту ❤

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За свой 3 год на проекте я всегда была в поиске светлой, чистой любви ❤

Я бежала за ней, спотыкалась, падала и снова пыталась дать шанс… с мыслями, что вот оно, что я искала.. но все это было лишь моей сказкой в голове 😔

В какой-то момент появился ты, и я задумалась, как в тебе может быть все то, что мне так нужно.. желание семьи, любви и необходимости ❤

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Ты чистый душой, чистый сердцем ❤

Мой характер тяжёлый, но ты можешь делать так, что каждый день я улыбаюсь и я могу сказать, что теперь я полноценная ❤

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Как долго я тебя ждала, будь рядом и больше ничего не нужно ❤

Я тебя люблю❤