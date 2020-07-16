Алёна Савкина и Максим Колесников находятся в отношениях уже три месяца.
У нас с любимым уже 3 месяца отношений ❤
⠀
Я очень рада, что тебя встретила и пусть в нас не верят, но я хочу сказать, что наверно я дико ошибалась, когда думала что ты слишком молод и не потянешь девушку с ребёнком и семьей 🤷🏽♀
⠀
Ты сильный, смелый, целеустремленный и очень рассудительный в свои 21 год 💥
Я боюсь тебя потерять.. я хочу быть рядом, каждую минуту ❤
⠀
За свой 3 год на проекте я всегда была в поиске светлой, чистой любви ❤
Я бежала за ней, спотыкалась, падала и снова пыталась дать шанс… с мыслями, что вот оно, что я искала.. но все это было лишь моей сказкой в голове 😔
В какой-то момент появился ты, и я задумалась, как в тебе может быть все то, что мне так нужно.. желание семьи, любви и необходимости ❤
⠀
Ты чистый душой, чистый сердцем ❤
Мой характер тяжёлый, но ты можешь делать так, что каждый день я улыбаюсь и я могу сказать, что теперь я полноценная ❤
⠀
Как долго я тебя ждала, будь рядом и больше ничего не нужно ❤
Я тебя люблю❤