Алёна Савкина решила сбежать из столицы к морю и отдохнуть от проблем вместе с сыном, мамой и Яной Захаровой.
ОТПУСК , СОЧИ , РАЗГРУЗКА🔥
Столько всего накопилось за последнее время , что голова кругом 🤦🏽♀
Хайп, негатив, иски, работа,грязь..устала ❌
Решила взять свою семью и уехать 🤷🏽♀
С самыми близкими и подальше от суеты и города ❌
Сейчас мы отдыхаем под тёплым солнышком , гуляем 💙
Я рада , что могу себе позволить без помощи кого-то взять сына и мамулю и отвезти их к морю 🙏🏽❤
Буду делиться с вами нашим отпуском ❤
Рада , что рядом моя любимая подруга Яна ❤
Я поняла , что не стоит мне обращать внимание на жалких людей , у которых вместо мозгов — вата .. ведь они даже не могут сами создать себя , а только за счёт кого-то 🤷🏽♀
Нужно брать и решать вопрос , а не мусолить грязь ❌На этом я и остановлюсь ☝🏽
А вам хорошей пятницы ❤