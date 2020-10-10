Алёна Савкина решила сбежать из столицы к морю и отдохнуть от проблем вместе с сыном, мамой и Яной Захаровой.

ОТПУСК , СОЧИ , РАЗГРУЗКА🔥

Столько всего накопилось за последнее время , что голова кругом 🤦🏽‍♀

Хайп, негатив, иски, работа,грязь..устала ❌

Решила взять свою семью и уехать 🤷🏽‍♀

С самыми близкими и подальше от суеты и города ❌

Сейчас мы отдыхаем под тёплым солнышком , гуляем 💙

Я рада , что могу себе позволить без помощи кого-то взять сына и мамулю и отвезти их к морю 🙏🏽❤

Буду делиться с вами нашим отпуском ❤

Рада , что рядом моя любимая подруга Яна ❤

Я поняла , что не стоит мне обращать внимание на жалких людей , у которых вместо мозгов — вата .. ведь они даже не могут сами создать себя , а только за счёт кого-то 🤷🏽‍♀

Нужно брать и решать вопрос , а не мусолить грязь ❌На этом я и остановлюсь ☝🏽

А вам хорошей пятницы ❤