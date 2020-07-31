Алёна призналась подписчикам и зрителям, что у неё произошёл сильный нервный срыв. Только она вернулась с отпуска, как телезрителям в эфирах стали показывать мелкие скандалы и потасовки, в которых Савкина участвовала. Девушку буквально загнобили мнениями, что она неудачница, никогда не сможет выйти замуж с ребёнком от другого брака, да и характер у неё такой, что никому она не нужна.



В своём микроблоге Алёна пожаловалась, что стоит на месте и никак не может улучшить свою жизнь. На проект она вернулась по причине сильной любви к Максиму Колесникову, но не успела воссоединиться с ним, как впала в сильнейшую депрессию. А таким состоянием она обязана ведущим телепроекта и вообще всем окружающим, которые цепляют её и выставляют в нелицеприятном свете.



Савкина рассказала, что всю себя отдала «Дому-2», была максимально настоящей и искренней, а сейчас в её душе сплошные раны и боль. Девушка устала от своего амплуа неудачницы, которую все недолюбливают.