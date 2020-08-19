Экс-участница Алёна Савкина с трудом смогла прийти в себя после отношений с Максимом Колесниковым. Девушка рассказала, что в периметре всё выглядит немного по-другому, а в реальной жизни она практически сразу смогла понять, что из себя представлял её бывший возлюбленный.



Алёна Савкина обратила внимание, что закрытое пространство накладывает свой отпечаток на мнение человека. В периметре всё кажется другим и немного замыленным. Девушка рассказала, что именно это она считает своей проблемой и ошибкой, которую она допускала при построении отношений. Сейчас же у неё открылись глаза, и она ясно видит, что из себя представляет тот или иной человек.



На своей странице Савкина написала, что очень любит «Дом-2», ведь именно проект показал ей, кто лживый и продажный, а кто честный и искренний. Алёна также рассказала, что не собирается возвращаться на проект ни к Максиму, ни к кому-либо другому. Многие подозревали, что Алёна снова сошлась с Романом Макеевым, ведь они теперь работают на одном канале. Эти слухи Рапунцель опровергла, сказав, что сейчас у неё ни с кем нет отношений.