Алёна Савкина огорчена тем, что телепроект не захотел с ней попрощаться.

ЖИЗНЬ ЗА ПЕРИМЕТРОМ 💥

Здесь я дышу полной грудью 🙏🏽Ох, я бы вам столько рассказала, но не буду 🙏🏽Сейчас не то время 💥

⠀

И вообще, как бы плохо и обидно дом 2 со мной не попрощался — я всегда буду гордиться тем , что я там была ❤

⠀

На счёт Макса все уже позади. Вместе мы никогда не будем, это уже очивидно. Думаю, что любви не было у него и в этом кстати убедилась. Парень он хороший — но пути у нас разные. И Дай Бог ему счастья 🙏🏽

⠀

Пока ещё болит, но со временем все пройдёт — главное сейчас заниматься саморазвитием (каждая свободна минута должна быть занята — так мне легче)🔥

⠀

Сейчас очень дружу с Саглиани☺Никогда бы не думала, что мы будем с ним общаться после проекта так близко 👍

Могу сказать, что он офигенный друг и никогда не бросит в беде 👌

⠀

Посещаю разные места, общаюсь с людьми и живу, как говорила, полной жизнью ✨

⠀

Проект никогда в меня не верил и когда я уходила, они сказали, что у меня ничего не получиться ❌Что я три копейки не заработаю 😑

⠀

Обидно, но дало мне ещё больший толчок для того, чтобы доказать всем что я могу 🔥

ДОМ-2 для меня сейчас стал немного опустошённым, поэтому мне было там тесно.. только один любимый ССЛ спасал ❤

Нет жизни в людях, один хайп, пиар.. и самовлюблённость ❌

⠀

Богдан сейчас пойдёт в садик ❤Мама займётся собой, здоровьем (очень на стрессах здоровье упало)☹

А я работаю, работаю, работаю..😍❤

⠀

Скучаете по мне в эфирах или вам больше нравится наблюдать за периметром?🙈