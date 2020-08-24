Экс-участница Алена Савкина поведала о планах на будущее.
Итак , что сейчас в моей голове 🤔
Расстановка приоритетов в соотношении МОГУ БЫТЬ-СТАНУ:
✅Успешный блогер , активист
✅Выпустить пушечный трек
✅Развивать карьеру ведущей, телевидение моя душа
✅Открыть собственное реалити в мини-формате «на районе» или «жизнь после»
✅Конечно же помимо этого всего оставаться хорошей мамой для сына
✅Находить время на все
✅Перестань думать-начать делать
✅Давать шанс на каждую идею
✅Не бояться перемен ( это уже кстати плюсом , так как их я вообще не боюсь )
Я отпустила мысль из головы , что нужно рядом сильное плечо . И честно , не верю больше в это дурацкое слово любовь . Ее на проекте у меня не было и возможно , что я вообще ещё и не знаю , что это 🤔
Она ведь не стоит денег. А как тогда ее перекупили?🤦🏽♀
Мысли сейчас только о самореализации 🙏🏽
Кстати , когда перестаёшь бежать за любовь — сразу вокруг все начинают резко активироваться 😂
Сейчас есть две мечты .. три даже 😍
К которым я сейчас буду упорно двигаться🏆
Надеюсь , вы меня поддержите и я смогу вам показать , на что я способна 🙈❤