Экс-участница Алена Савкина поведала о планах на будущее.

Итак , что сейчас в моей голове 🤔

Расстановка приоритетов в соотношении МОГУ БЫТЬ-СТАНУ:

✅Успешный блогер , активист

✅Выпустить пушечный трек

✅Развивать карьеру ведущей, телевидение моя душа

✅Открыть собственное реалити в мини-формате «на районе» или «жизнь после»

✅Конечно же помимо этого всего оставаться хорошей мамой для сына

✅Находить время на все

✅Перестань думать-начать делать

✅Давать шанс на каждую идею

✅Не бояться перемен ( это уже кстати плюсом , так как их я вообще не боюсь )

Я отпустила мысль из головы , что нужно рядом сильное плечо . И честно , не верю больше в это дурацкое слово любовь . Ее на проекте у меня не было и возможно , что я вообще ещё и не знаю , что это 🤔

Она ведь не стоит денег. А как тогда ее перекупили?🤦🏽‍♀

Мысли сейчас только о самореализации 🙏🏽

Кстати , когда перестаёшь бежать за любовь — сразу вокруг все начинают резко активироваться 😂

Сейчас есть две мечты .. три даже 😍

К которым я сейчас буду упорно двигаться🏆

Надеюсь , вы меня поддержите и я смогу вам показать , на что я способна 🙈❤