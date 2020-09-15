Записывая очередное видео для микроблога, Алёна Рапунцель напугала своих подписчиков тем, как выглядит её рука. Фолловеры обратили внимание на синяк на плече девушки, из-за чего многие испугались, что в отношении Рапунцель-младшей было совершено рукоприкладство и насилие. Алёна поспешила всех успокоить и объяснила, что этот след – лишь результат укуса её полуторагодовалого сына Богдана.



Бывшая участница проекта рассказала, что ей очень приятно такое внимание со стороны подписчиков её странички. Она поделилась, что после размещения видео с синяком её директ был просто завален сообщениями с переживаниями её поклонников. Алёна сказала, что её никто не бьёт, она ни с кем не дерется и не терпит от кого-либо неуважительное отношение к себе.



Дело в том, что у маленького сына Алёны Богдана сейчас режутся зубки и он старается их чесать обо всё, что видит. В то же время девушка рассказала, что на самом деле чувствует себя плохо, но по другой причине, у неё просто болит горло. Возможно, что Алёна подцепила вирус от сына, который недавно переболел ангиной.