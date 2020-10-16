Многие зрители и поклонники «Дома-2» до сих пор не могут понять, что заставило Анастасию Голд остановить свой выбор на Илье Яббарове, да ещё и выйти за него замуж. А сейчас ещё молодые решили обзавестись жильем. Правда, на покупку квартиры денег у них нет, поэтому они собираются брать совместную ипотеку. Поклонники изо всех сил отговаривают от такого решения девушку, но она непреклонна.



У фанатов телепроекта «Дом-2» накопилось много вопросов, почему саратовский шансонье продолжает приплетать в свою пару бывшую возлюбленную. Многие даже стали подозревать, что у него остались чувства к Алёне Савкиной. Также странно, что сама Настя вторит своему супругу и обвиняет его бывшую избранницу во всех проблемах.



Как показывает практика, Голд обвиняет Рапунцель во всём, перекладывая всё на неё. Девушка утверждает, что именно она испортила свадьбу молодых, хотя на торжестве её вообще не было. Интересно, что будет с парой Ильи и Насти, если Алёна полностью исчезнет из их жизни?