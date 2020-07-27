Алёна Рапунцель поделилась с подписчиками и зрителями шокирующей новостью. Девушка заявила, что больше не состоит в отношениях с Максимом Колесниковым. Теперь каждый из них пойдёт своей дорогой. Сложно представить, что же стало причиной такого неожиданного расставания. Ведь всего несколько дней назад пара прекрасно провела время в родном городе Алёны, где они отдыхали вместе с близкими и родными Рапунцель.



Алёна заявила, что их с Максимом история подошла к концу. Поблагодарив каждого за переживания, она отметила, что любовь не для неё. Также она добавила, что расставание это тяжёлое, больное, острое, но необратимое, у каждого теперь своя дорога.



Удивительно, но аккаунт Максима в социальных сетях необъяснимым образом исчез. Вполне возможно, что парень совершил какие-либо необратимые действия, из-за которых Алёна смогла усомниться в его честности, искренности и порядочности. Сам Максим пока не давал никаких комментариев по этому поводу.