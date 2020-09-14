Бывшая участница проекта «Дом-2» Алёна Рапунцель не ожидала, что бывший супруг не позовёт её вместе с сыном на свою свадьбу, которая произойдёт в самое ближайшее время. Девушка рассказала, что не обижена, но не понимает, почему Илья вместе с Настей сначала вписал имя Алёны и её мамы Татьяны Владимировны, а потом резко изменил свое решение и отказались видеть их на свадьбе.



Молодая мама призналась, что не держит обиды, просто не понимает, с чем связано такое решение. Ей странно, что молодой человек не захотел видеть на своей свадьбе родного сына. Также Рапунцель-младшая поспешила добавить, что они с маленьким Богданом вполне это переживут.



Алёна рассказала, что её удивило поведение Ильи, ведь совсем недавно он кричал, что все они являются одной большой семьёй, а теперь отказывается приглашать бывшую жену с сыном на свадьбу. Насколько знает Алёна, в списки приглашённых её с мамой и сыном вписывала Анастасия Голд, но Илья не захотел видеть их на торжестве.