Алёна Савкина недавно провела двухнедельный отпуск у себя в родном городе Владивостоке. Отдыхала она вместе с новым молодым человеком Максимом Колесниковым, мамой Татьяной Владимировной и сыном Богданом.



Изначально организаторы проекта отпустили девушку в отпуск всего на неделю. Но несмотря на это, она сама продлила себе выходные, не отвечала на телефонные звонки, когда с ней пытались связаться. Вернувшись на телестройку, Алёна была в ярости из-за того, что в её вип-доме ночевали другие участники проекта.



Илья Яббаров, бывший сожитель Алёны и отец её сына, – один из первых, на кого посыпался шквал оскорблений участницы. Пока его нынешняя девушка Анастасия Голд находилась в больнице после пластики, Яббаров ночевал в комнате Алёны, потому что только там он мог уединиться и написать свою новую песню, а в общем доме ему мешали другие участники. Алёна была в бешенстве и выгнала молодого человека из своего дома. Максим в ссору бывших вмешиваться не стал, а Татьяна Владимировна высказалась также против того, чтобы в их доме ночевали посторонние.