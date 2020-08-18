Бывшая участница «Дома-2» подумывает о том, чтобы разместить видеокамеры по своей квартире и запустить своё реалити-шоу, где она будет делиться с подписчиками информацией, как выжить после проекта в реальной жизни. Ей понравилась своя спонтанная идея и вполне возможно, что она действительно решит воплотить её в жизнь.



Девушка рассказала в своих соцсетях, что стремится быть открытой для своих поклонников, она хочет вести свой блог, разговаривать с подписчиками и делиться полезной информацией о том, как начинать всё с нуля и не бояться трудностей и препятствий на своём пути. Ведь Алёне как никому известно, что для матери-одиночки одновременно работать и заниматься ребёнком крайне непросто.



Тут Алёну будто осенила идея создать своё реалити-шоу, разместив в своей квартире множество камер. Девушка подумала, что зрителям это будет очень интересно. Она хотела бы снимать своё реалити в инстаграме, где бы она показывала свою жизнь, делилась опытом, как встать на ноги и пережить болезненное расставание. Кстати, Максима Колесникова девушка почти забыла, ведь сейчас её день занят постоянными съемками, работой телеведущей, новыми проектами и на досуге общением с подругами.