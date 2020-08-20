Сейчас бывшая участница телепроекта вовсю занимается своей самореализацией и карьерой. Недавно девушка рассказала, что планирует отдать сына Богдана в детский садик. Она уверена, что малыш легко вольётся в детский коллектив и сможет обрести там много первых друзей, ведь ребёнок отличается добродушным нравом и общительностью.



В ближайшую пятницу мальчик впервые пойдёт в детскую группу. Алёна совсем не переживает, как пройдёт его адаптация, так как она уверена в коммуникабельности сына. Своим подписчикам Рапунцель-младшая рассказала, что ей самой очень нравится выбранный для наследника садик. По будням там проводятся занятия с 9.00 до часу дня. Всего в группе находится семь деток от года до двух лет, нянечка и воспитатель. Малышей учат кушать самостоятельно, приучают к горшку.



Стоимость посещения такого образовательного заведения составляет 15 тысяч рублей в месяц. Сначала Богдан будет ходить в садик дважды в неделю, а в сентябре уже полноценно.