Маленький Богдан уже больше месяца не видел своего папу Илью Яббарова. Алёна Рапунцель уверена, что мальчик уже начал забывать отца, ведь он даже не реагирует на него, когда видит на экране телевизора.



Сейчас Алёна вместе с сыном Богданом, мамой Татьяной Владимировной и подругой Яной Захаровой отдыхает в Сочи. Им всем был просто необходим отпуск после череды громких скандалов. Алёна рассказала, что заметила полное равнодушие сына к своему отцу, когда он видит его на экране в эфирах «Дома-2». Раньше мальчик сразу говорил: «папа», а сейчас этого практически не происходит.



Стоит напомнить, что Илья был в гостях у Рапунцель вместе со своей любимой Настей Голд перед своей свадьбой. Тогда между ними были хорошие отношения, но вскоре после этого возникло множество разногласий и серьезных конфликтов. Илья в прямом эфире оскорблял экс-возлюбленную и отрекся от сына, а Алёна сказала, что у Богдана больше нет отца. Сейчас Рапунцель-младшая сама обеспечивает сына. На днях она нашла помощницу, поэтому во время работы Алёны мальчик находится под присмотром няни или бабушки.



