Бывшая участница телестройки Алёна Рапунцель в очередной раз разочаровалась в экс-возлюбленном. После страстной встречи на дне рождения Никиты Уманского девушка не ожидала от Максима хладнокровного отношения.



Стоит напомнить, что на вечеринке между прежними влюбленными возникла страсть, они не могли перестать целоваться, а после торжества всё закончилось интимной близостью. Колесников сам об этом рассказал ведущей Ксении Бородиной, как только вернулся на Поляну. В то же время молодой человек заявил, что не испытывает к Алёне каких-либо чувств. Рапунцель-младшая была на телефонной связи с Поляной и крайне удивилась, когда услышала подобные слова от Максима.



По словам бывшей участницы, Колесников в ночь встречи признавался ей в любви и утверждал, что всех обманывает в периметре. Теперь же девушка сделала выводы, что Максим – бессердечный, жестокий и хладнокровный человек, который использует людей в личных целях. Также Алёна добавила, что раньше относилась к Максиму иначе, она считала его сильной личностью с тяжелой историей, который должен ценить искренность и положительное отношение к себе.