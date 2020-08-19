Бывшая участница проекта «Дом-2» Алёна Рапунцель захотела поделиться со своими подписчиками эмоциями и личными переживаниями, выразив их в дебютном треке. Девушка выложила видео из звукозаписывающей студии и пообещала поклонникам, что скоро их ждёт нечто горячее.



Стоит напомнить, что Алёна в минувшую среду заявила об окончательном расставании с Максимом Колесниковым, с которым она покинула проект. Сейчас девушка переживает гамму самых разных чувств, которыми она хочет поделиться. Она сама написала песню и отправилась в студию звукозаписи. Поклонников Алёна попросила не судить её творчество слишком строго, ведь она не профессиональная певица. По её словам, она захотела поделиться с окружающими теми чувствами, которые в данный момент её переполняют и пытаются выйти наружу.



Алёна искренне верит, что её песня очень многим людям придётся по вкусу, ведь она вложила в неё всю душу. Свою боль и переживания бывшая участница проекта хочет раз и навсегда оставить в этом треке.