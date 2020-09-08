Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алёна Рапунцель занялась выпуском своей первой песни после расставания с Максимом Колесниковым. Для своих поклонников девушка опубликовала небольшой фрагмент трека, записанный с артистом HYDY. Поклонники Алёны с большим нетерпением ожидают выхода полной версии песни.



По словам Алёны, в данную композицию она постаралась внести весь смысл и всю свою боль от расставания с возлюбленным, поэтому она ждёт успеха от трека. Девушка поделилась с подписчиками, что 2 сентября она смогла закончить работу над песней. Совсем скоро Алёна представит полную версию композиции «Не догоняй». Рапунцель-младшая написала в своём микроблоге, что очень переживает и поблагодарила своего коллегу с псевдонимом HYDY.



Мнение пользователей Интернета разделилось, некоторым не понравился отрывок песни, а кто-то был в восторге. Часть подписчиков высказала мнение, что Алёне не нужно мнить себя певицей, ведь у неё нет соответствующих данных и образования. Рапунцель ответила, что она считает себя обычным человеком и не видит ничего плохого в том, что хочет развиваться по всем возможным направлениям.