Бывшая участница проекта Алёна Рапунцель считает, что у Ильи Яббарова к ней нездоровый интерес. Девушка не понимает, почему экс-возлюбленный никак не может перестать цеплять её на шоу, посвящать ей записи и прямые эфиры, каждый раз стараясь задеть и обидеть. Алёна не исключает, что у Ильи не остыли к ней чувства, раз он не может её забыть и посвящать внимание своей супруге Насте.



Алёна перестала быть участницей телестройки уже около трех месяцев назад, но её персону продолжают обсуждать и по сегодняшний день. То Максим Колесников плачется, то Яббаров никак не угомонится и поливает девушку грязью, намекая на то, что она употребляет запрещенные вещества и мужчин меняет как перчатки. Недавно всплыла ситуация с заключенным пари между Колесниковым и Яббаровым. Илья пообещал заплатить Максиму тридцать тысяч рублей, если тот предоставит ему видеозапись интимной близости с Алёной.



Рапунцель-младшая вышла на днях в прямой эфир в инстаграме и рассказала, как она относится к тому, что бывший не оставляет её в покое. Девушка считает, что у Яббарова к ней нездоровый интерес, раз он так много времени посвящает обсуждению экс-возлюбленной. Ольга Дмитренко поведала сестре, что Илья разговаривает с другими ребятами по вечерам и даже по ночам лишь о Рапунцель-младшей. По словам Алёны, Насте Голд стоит задуматься, почему её муж обсуждает другую женщину.