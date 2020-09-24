Экс-участница телепроекта «Дом-2» Алёна Рапунцель постепенно приходит в себя после грандиозного скандала. На шоу «Бородина против Бузовой» она поругалась с отцом своего ребёнка Ильёй Яббаровым и его мамой. Стоит напомнить, что бывший избранник взял деньги за размещение рекламы на странице Алёны, а ей самой об этом не сказал.



Рапунцель-младшая в эфире высказалась, что расстроена тем, что Илья не приезжает к сыну Богдану, а мальчик сильно скучает. В ответ на это Яббаров употребил в адрес девушки много нелицеприятных фраз, поднял на неё руку, а мама молодого человека публично отреклась от собственного внука. Алёна решила поделиться с подписчиками своими эмоциями. Девушка призналась, что не хочет видеть Илью больше никогда в своей жизни, она поставила точку в их дружеских отношениях.



Экс-участница также рассказала, что благодарна бывшему возлюбленному за сына Богдана. Алёна написала в микроблоге, что никогда не даст сына в обиду, пока что она одна защитница в семье. Девушка верит, что когда-то встретит любимого мужчину, который сможет вступиться за неё при необходимости.