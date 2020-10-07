Татьяна Владимировна решилась на операцию по подтяжке век. Женщина поделилась впечатлениями и рассказала, что чувствует себя двадцатилетней девушкой. Мама сестёр Рапунцель перенесла операцию совсем недавно, в ближайшее время ей снимут швы.



О сделанной пластике рассказала у себя в микроблоге Алёна Рапунцель. Она попросила женщину поделиться своими эмоциями с фолловерами. Девушка добавила, что маме сняли пластыри, но теперь необходимо будет снять швы, после чего эффект от процедуры будет заметен гораздо лучше.



Очевидно, что блефаропластику Татьяне Владимировне оплатила Алёна. Неоднократно бабушка Богдана говорила, что сейчас младшая дочь обеспечивает финансами всю семью, оплачивая не только коммунальные услуги и аренду жилья, но и различные услуги массажиста и косметолога любимой родительницы. Женщина надеется, что в ближайшее время её дочь встретит достойного мужчину, который возьмет все обязанности по обеспечению семьи на себя.