Не так давно экс-участница телестройки Алёна Рапунцель разместила в своём микроблоге отрывок своей новой песни. Подписчики засыпали её комментариями о том, что песня совсем не новая, а является плагиатом раскрученного трека «Разбуди меня», выпущенного ещё в 2019 году. Сам исполнитель оригинальной композиции Танир написал девушке, чтобы она пела свои песни.



Алёна поспешила удалить отрывок трека и пояснила, что такая жуткая ситуация сложилась не по её вине. Оказывается, девушку подставили музыканты, у которых она заказывала трек. Вместо своей собственной песни Алёна получила чужую, лишь немного измененную.



На своей странице в инстаграме Рапунцель-младшая написала, что трека не будет, с автором оригинала она пообщалась и объяснила ситуацию, теперь конфликт исчерпан, недопонимания нет. Девушка пояснила, что не знала, что так всё произойдёт. Видимо, музыканты, у которых она заказала трек, рассчитывали, что обман никто не заметит.