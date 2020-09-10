Недавно Алёна Рапунцель сходила на встречу с Никитой Уманским, который переживает расставание со своей беременной девушкой Анастасией Паршиной. Пользователи Сети начали называть Алёну чуть ли не разлучницей, которая влезла в чужие отношения. Девушка поспешила оправдаться перед подписчиками, объяснив всю ситуацию. В своём микроблоге Алёна разместила видео, на котором говорит, что с Никитой её не связывают никакие романтические отношения, они общаются исключительно как друзья.



Стоит напомнить, что недавно Никита пригласил Алёну в заведение, где представлены различные рестораны и кафе столицы. Молодой человек старался всячески веселить девушку, называл её ласково «Алёнушкой», шутил и был в отличном расположении духа несмотря на то, что расстался со своей возлюбленной Настей.



У себя на страничке Рапунцель-младшая объяснила, что эта встреча ничего не значит, она общалась с Никитой и на проекте, и продолжает общение за периметром. Она рассказала, что желает ему счастья и всячески настраивает на примирение с Анастасией Паршиной. Алёна рассказала, что объясняет молодому человеку, что он должен нести полную ответственность за любимую и их общего ребёнка.