Экс-участница телестройки Алёна Рапунцель поделилась радостью. Девушка нашла для своего сына Богдана няню. Теперь мальчик будет оставаться дома с педагогом в то время, пока бабушка малыша Татьяна Владимировна будет заниматься своими делами. Кстати, женщина нашла работу, поэтому несколько дней в неделю Богдан будет оставаться с няней, а остальное время продолжит проводить с любимой бабушкой. В остальном, жизненный уклад в семье бывших участников телестройки останется прежним.



В последнее время на Алёну свалилось много проблем. Совсем недавно на молодую маму вылили много грязи в эфире шоу «Бородина против Бузовой». Илья Яббаров, Настя Голд, Безус и Безбородова не особо стеснялись в своих высказываниях. Сейчас Алёна лишена многих заказов в инстаграме, опозорилась перед подписчиками, когда выложила в сеть скопированную популярную песню, представив её своей. Да и работа ведущей у неё не сложилась, стажировка окончилась, а продолжить деятельность на канале 360 ей так и не предложили.



В сети появилась информация, что Алёна с мамой мечтает вернуться в периметр, но пока руководство не готово на это пойти. Также есть данные, что Татьяна Владимировна уже присутствует в периметре за кадром, нянчась с маленькой Софией Дмитренко.