В своём микроблоге бывшая участница проекта «Дом-2» Алёна Савкина рассказала, что сейчас у неё настало интересное время. Она просыпается в 8 утра, а ложится спать в районе 2-3 часов ночи, ведь ей очень хочется себя максимально занять и многое успеть. Недавно она записала свою первую песню собственного сочинения, а теперь пробует себя на новом поприще.



Алёна написала в Инстаграме, что планирует стать телеведущей. Она побывала на канале «360°» и попробовала себя на новой должности. Совсем скоро выпуски выйдут в эфир. Многие подписчики посоветовали девушке посетить шоу Малахова и рассказать, как плохо ей жилось в периметре «Дома-2». Алёна сказала, что как бы ни было плохо, нужно двигаться дальше и идти только вперёд. Также она добавила, что люди, которые не звонят и не пишут, пусть дальше продолжают в том же духе, и не нужно искать им оправдания.



По совету психолога, Алёна использует одну психологическую игру. В день нужно выделять определённый период, один час, например, во время которого можно себя жалеть и грусть, а всё остальное время необходимо быть занятой своими делами. Рапунцель призналась, что это ей очень помогает.