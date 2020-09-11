Бывшая участница телестройки Алёна Рапунцель решилась рассказать подписчикам, насколько плохо ей было после расставания с Максимом Колесниковым. Оказывается, девушка в истерике даже пыталась покончить жизнь самоубийством, хотела сброситься с окна. Из-за конфликтов своей мамы Татьяны Владимировны и возлюбленного Максима она была в жуткой депрессии, которая могла привести к печальному исходу.



В недавнем эфире «Бородина против Бузовой» Колесников рассказал, что после расставания с Алёной он был в трёхнедельном запое, а потом грустил и плакал, скучая и пересматривая видео с возлюбленной. По словам Алёны, ей было тоже очень тяжело, ведь в результате одной из жутких драк, произошедших между мамой Татьяной Владимировной и Максимом, она чуть не покончила жизнь самоубийством. Девушку смогли остановить, держа за руки.



Алёна призналась, что была на грани нервного срыва, её сердце разрывалось от жуткой боли. Девушка не могла выгнать маму, потому что боялась, что молодой человек бросит её. В итоге Максим ушёл от любимой, даже не попрощавшись. К счастью, отношения с матерью Рапунцель не успела испортить. В настоящее время Алёна отпустила прошлую любовь и принимает ухаживания от других мужчин, но пока не торопится заводить отношения.