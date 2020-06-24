Алёна Пономарёва рассказала поклонникам телепроекта о себе.

Ну что, поехали?

ФАКТЫ ОБО МНЕ:

1. Всегда собираюсь и выхожу куда-либо самая последняя! Копошусь долго, постоянно кажется что-то забыла. 🤯

2. Очень люблю спорить и доказывать недоказуемое.🤔

3. Слишком к себе придираюсь. 🤫

4. Обожаю сладкое больше, чем любую еду. 🍦🍰🍫

5. Нет ни одной татуировки на теле. ❌

6. Никогда не ломала ни одну часть тела. 💪🏽

7. Наивно верю в то, что можно полюбить один раз и на всю жизнь. Без измен!!! ❤

8. До 18 лет почти каждый день кушала только рожки с сосисками и кетчупом😅

9. Занималась и играла в футбол долгое время. ⚽

10. Могу пересматривать все части фильма «Сумерки» бесконечное количество раз и цитировать. 🌃

11. Мой рост всего 160 см! Но это не мешает мне получать приглашения на фотосъёмки. 💁🏽‍♀

12. Сейчас вес 42 кг. Максимальный вес 46 кг (в 2016 г.). Мне было дико тяжело, никогда больше не наберу такой вес. 🙈

13. С 18 лет не живу с родителями. 👩‍👧

14. За 4 года привыкла к морю и теперь не представляю жизни без него. 🌊

15. По гороскопу овен ♈

16. Я родилась на Пасху (19.04.1998 года светлый праздник совпал с моим рождением). ✨

17. Каждый раз когда захожу в ванную комнату, чищу зубы,либо просто полощу рот🤷🏽‍♀

18. В школе ненавидела предмет История России. Помогала учить историю любимая бабушка! Делала мне массаж спины, пока я читала учебник. В те моменты, я не хотела его закрывать☺

19. С предыдущего пункта наклевывается следующий 🙂 До сих пор считаю, что лучше, чем бабушка мне массаж никто не сделает, даже профессионалы. У неё особая энергетика😇

20. 7 лет учила английский язык и имею 7 сертификатов о его знании. Но до сих пор боюсь нормально разговаривать на нём.