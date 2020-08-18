Бывшая участница проекта «Дом-2» находится в прекрасном ожидании появления на свет своих детей, девушка беременна двойней. На днях она устроила вечеринку Гендер Пати, на которой лопнула два шарика с конфетти и узнала, кого она уже очень скоро родит.



На вечеринке присутствовали близкие и родные люди будущей мамы, в числе которых была Виктория Романец, Яна Акру (подруга Бузовой) и Кристина Дерябина. Ведущим мероприятия был тоже яркий бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев. Изначально Алёна думала, что она ждёт разнополых двойняшек. Будущая мама даже придумала им имена, мальчика она назвала бы Марселем, а девочку Арианной.



Незадолго до мероприятия Алёне сказали, что она будет в шоке, когда узнает пол будущих младенцев. Так и вышло, на размещённом в соцсетях видео заметно, как девушка открывает рот от удивления, когда лопает второй шарик. Алёна узнала, что станет мамой ещё двоих девочек. Стоит напомнить, что первые два ребёнка Ашмариной тоже девочки, так что совсем скоро она станет матерью четырёх прекрасных леди.