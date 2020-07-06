Алёна Ашмарина поведала о сне, в котором к ней пришёл её умерший дедушка.

⁣Мой Ангел-хранитель. 👼 ⠀

⠀

Расскажу вам про чудеса в моей жизни.. (Часть первая)⠀

Начну с того, что моя жизнь резко изменилась, после того, как в декабре 2016 года умер мой дедушка. ⠀

Я, никогда не думала, что столкнусь с такими чудесами…⠀

⠀

Меня, будто слепого котёнка взяли и выкинули из болота на сушу. И сказали- ЖИВИ!!! 👼⠀

⠀

Я чувствую, мой дедушка, мой Ангел-хранитель приглядывает за нами и помогает.⠀

1 июня-День защиты детей .⠀

День, когда я узнала о беременности двойней. Мне приснился дедушка. До этого дня, он ни разу мне не снился…⠀

Я, до сих пор, вижу этот сон и не могу понять, о чем он?⠀

Дедушка бежал за мной, такой старенький и уставший. Я обернулась, увидела его и пошла ему на встречу. Мне стало так жалко его.⠀

Я спросила —Как же ты смог так бежать, дедушка???? ⠀

Он ответил—Ну вот так, внученька. ⠀

⠀

Я предложила пойти посидеть, отдохнуть у «Атласа» (вроде, это был жилой дом).. ⠀

На дедушке головной убор, как в военные годы, а голова сзади покрыта льдом.⠀

Я хотела взять его руки и донести до скамейки на руках.. но не смогла… ⠀

Я видела, что он очень устал.. Взяла его под руку и мы пошли посидеть.⠀

⠀

4 утра… я проснулась …и сделала тест

До сих пор не могу понять, почему такой уставший был дедушка… и что он хотел сказать …?⠀

⠀

Как все начиналось…⠀

Я ещё не знала, что дедушка умер, а в моей жизни начался экшн. ⠀

В тот момент, мы жили с Ильей и я допустила плохое отношение с его стороны ко мне…

Продолжение следует…