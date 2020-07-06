Алёна Ашмарина поведала о сне, в котором к ней пришёл её умерший дедушка.
Мой Ангел-хранитель. 👼 ⠀
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Расскажу вам про чудеса в моей жизни.. (Часть первая)⠀
Начну с того, что моя жизнь резко изменилась, после того, как в декабре 2016 года умер мой дедушка. ⠀
Я, никогда не думала, что столкнусь с такими чудесами…⠀
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Меня, будто слепого котёнка взяли и выкинули из болота на сушу. И сказали- ЖИВИ!!! 👼⠀
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Я чувствую, мой дедушка, мой Ангел-хранитель приглядывает за нами и помогает.⠀
1 июня-День защиты детей .⠀
День, когда я узнала о беременности двойней. Мне приснился дедушка. До этого дня, он ни разу мне не снился…⠀
Я, до сих пор, вижу этот сон и не могу понять, о чем он?⠀
Дедушка бежал за мной, такой старенький и уставший. Я обернулась, увидела его и пошла ему на встречу. Мне стало так жалко его.⠀
Я спросила —Как же ты смог так бежать, дедушка???? ⠀
Он ответил—Ну вот так, внученька. ⠀
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Я предложила пойти посидеть, отдохнуть у «Атласа» (вроде, это был жилой дом).. ⠀
На дедушке головной убор, как в военные годы, а голова сзади покрыта льдом.⠀
Я хотела взять его руки и донести до скамейки на руках.. но не смогла… ⠀
Я видела, что он очень устал.. Взяла его под руку и мы пошли посидеть.⠀
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4 утра… я проснулась …и сделала тест
До сих пор не могу понять, почему такой уставший был дедушка… и что он хотел сказать …?⠀
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Как все начиналось…⠀
Я ещё не знала, что дедушка умер, а в моей жизни начался экшн. ⠀
В тот момент, мы жили с Ильей и я допустила плохое отношение с его стороны ко мне…
Продолжение следует…