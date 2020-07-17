Алёна Ашмарина начинает привыкать к факту, что она скоро станет мамой двойняшек.
Что, предохранятся не пробовала?😌⠀
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Да, не пробовала. Так как я хотела ещё детей.⠀
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Мой психолог сказала, что так произошло, потому что на подсознательном уровне я хотела и была готова. ⠀
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И я готова к своему выбору. К тому, что я выбираю детей и своё независимое состояние свободы! ⠀
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Я начинаю принимать факт.. что моя судьба не включает в себя мужчину, а включает детей.⠀
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Мой токсикоз, который посадил меня дома, открывает для меня новый мир.. Я потихоньку начинаю привыкать к слову мама. И к работе дома. 😅🙈⠀
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Раньше я всегда пропадала на работе. Сейчас, благодаря моей любимой Сестре, я могу спокойно выносить, родить и проводить большее времени со своими детьми! ⠀
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О, Мама дорогая, скоро их будет ЧЕТВЕРО! ⠀
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И на сегодняшний день, главная моя цель, и мечта. При первой возможности, на месяц уехать отдыхать в Турцию. И вообще начать путешествовать! ❤😍