Алёна Ашмарина начинает привыкать к факту, что она скоро станет мамой двойняшек.

⁣Что, предохранятся не пробовала?😌⠀

.⠀

Да, не пробовала. Так как я хотела ещё детей.⠀

⠀

Мой психолог сказала, что так произошло, потому что на подсознательном уровне я хотела и была готова. ⠀

.⠀

И я готова к своему выбору. К тому, что я выбираю детей и своё независимое состояние свободы! ⠀

.⠀

Я начинаю принимать факт.. что моя судьба не включает в себя мужчину, а включает детей.⠀

.⠀

Мой токсикоз, который посадил меня дома, открывает для меня новый мир.. Я потихоньку начинаю привыкать к слову мама. И к работе дома. 😅🙈⠀

.⠀

Раньше я всегда пропадала на работе. Сейчас, благодаря моей любимой Сестре, я могу спокойно выносить, родить и проводить большее времени со своими детьми! ⠀

.⠀

О, Мама дорогая, скоро их будет ЧЕТВЕРО! ⠀

.⠀

И на сегодняшний день, главная моя цель, и мечта. При первой возможности, на месяц уехать отдыхать в Турцию. И вообще начать путешествовать! ❤😍