Алёна Ашмарина размышляет о том, подавать ли ей на алименты или оставить всё как есть.

Алименты 🧐

Подавать или нет?

Вот как вы считаете? Ни один из отцов не помогает мне . Последний вообще наобещал золотые горы, а потом сказал, что это ошибка и недоразумение.

Мой психолог говорит : «Однозначно ,да!»

И подавать на всех 3-х! «

Во-первых, мать выступает за права ребёнка, т к ребёнок сам за себя постоять не может.

Во-вторых, хорошо было двоим и ответственность значит разделяется поровну.

Ну и в третих, это родители поссорились, дети не ругались со своим отцом. Не стоит их впутывать в это. Каждый ребёнок двоих родителей, какими бы они не были. Согласны со мной?

Подводим итог…

Моя часть ,которая за справедливость — говорит о том, что ответственность лежит на обоих родителях. И на алименты подавать надо.

Но ведь есть ещё одна часть- «Успешная, бизнес- леди Алена». И эта личность, не хочет никаких алиментов. Она может дать всё своим детям сама. И не только необходимое, но и больше. Нет, это не инфантилизм и не детская позиция. Это часть, которая умеет нести ответственность, умеет достигать цели и не терпит слабости в любом её проявлении.

Если подводить итог, то получается часть за справедливость- готова отстаивать интересы своих детей. И она понимает, что возможно будет борьба и это её не пугает.

А часть успешной бизнес вумен- не хочет отвлекаться от прекрасного периода беременности, взросления дочурок и хочет наслаждаться моментом. Не упуская ни секундочки.

Вот такая дилемма у меня.

Расскажи мне своё мнение об алиментах.Как считаешь ты? На алименты подавать или нет?