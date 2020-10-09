Алёна Ашмарина сообщила своим поклонникам о том, что она с детьми переезжает жить в другой город.

⁣🙈Мы переезжаем в другой город ! ⠀

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🚀Переезд — это как второе рождение. Своего рода обнуление прежних установок, привычек, программ. Новые места, новые люди, события, знакомства.☀⠀

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😊Вещи собраны, контейнер заказан и билеты на руках. Внутри волнение, много планов и надежд, и 100% вера , что именно там моим детям будет хорошо.⠀

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🙈Чем ближе переезд, тем больше я думаю о том, что первое время будет не просто. Мне будет не хватать той среды, которая формировалась годами: семья, друзья, знакомые, родственники,соседи, работа, увлечения, привычный уклад жизни. Живя сейчас рядом, можно и не встречаться годами, но греет знание того, что они всегда потенциально есть рядом, это знание дарит состояние уверенности и защищённости.⠀

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Там мне будет этого очень не хватать…⠀

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❤Но я уже решила точно и остановить меня невозможно. У меня сильнейшая мотивация- мои дети. ⠀

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Поэтому у меня нет шанса проиграть. ⠀

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Да, я готова пережить все неприятные внутренние ощущения связанные с переездом, я знаю для чего я это делаю. ⠀

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Знаете я сейчас ощущаю себя как цветок, который пересадили в новый горшок. Нужно будет просто время, что бы пустить корни. ⠀

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А вы переезжали ? Как справлялись с внутренними ощущениями?