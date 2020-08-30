Бывшая участница телестройки Алёна Ашмарина беременна девочками-двойняшками. Сейчас девушка находится на 16-ой неделе беременности. Она серьёзно относится к своему положению и хочет, чтобы роды прошли как можно комфортнее и лучше. Недавно Алёна выбрала роддом и врача, а теперь ей в голову пришла интересная идея – родить максимально комфортно и легко с помощью специальной техники.



Бывшая звезда телепроекта планирует родить самостоятельно, не прибегая к операции кесарева сечения. Для облегчения процесса её заинтересовала практика гипнородов, во время которой роженица должна быть максимально расслабленной и погрузиться в транс. Считается, что тогда роды смогут пройти практически безболезненно и комфортно.



Алёна уверена, что к родам необходимо подготовиться заранее, и уже с понедельника она начнёт обучение. Ей очень понравились многочисленные отзывы и комментарии тех молодых мам, которые родили детей с помощь этой методики.