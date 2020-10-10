Алёна Ашмарина призналась, что с приближением родов её всё чаще стали одолевать страхи о будущем.

5 месяцев настали очень быстро 🙈🚀❤

Если честно, то очень быстро устаю , и иногда супер медленно хожу… 😂 ⠀

Начинаю чувствовать что их там двое! ⠀

Толкаются очень активно 🥰. И страшно представить как сильно ещё вырастет животик. ⠀

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😰Иногда наступают приступы страха, как родить 2их. Но потом быстро отходит. Все таки 2оих уже родила и этих рожу. ⠀

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☀Сейчас очень греет мысль , что мы будем жить у моря и темп жизни там более спокойный и соответсвует моему положению..⠀

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По приезду расскажу Вам где и как буду рожать . Но определено витамины и морской воздух с солнышком будет всем нам на пользу. 🌊🙏🏻☀😍⠀

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В целом настрой очень положительный ! Молю Господа родить самой и не кесарить, но уже и к этому готова , если что. ❤⠀

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Знаю что страх будет только когда поеду в Род дом… 😂😂 Поэтому можно ещё расслабиться ! ⠀

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А как у вас происходило перед самыми родами? Когда вы ехали рожать? 🙈😍😘