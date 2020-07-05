По словам беременной Алёны Ашмариной родные очень сильно за неё переживают.

Мои близкие очень переживают за меня. Переживают, что у меня нет поддержки, что я одна, что моя работа не вечна, что жизненные силы уходят, что может произойти что угодно. И ещё хуже, что подростковый возраст очень сложный, а я буду на закате лет. 😟⠀⠀⠀

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😔Возможно, моя мама не смогла бы пережить такое, будь она на моем месте. И для неё это — трагедия .. ⠀

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🥰А я, смотрю на это, как на подарок судьбы!!!⠀

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Все люди разные! 🙏❤🙏 ⠀⠀⠀

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Я, конечно, очень благодарна за переживания. Но, я считаю, что у каждого своя судьба, и у каждого своё счастье!⠀

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Я не прошу ни у кого помощи и не перекладываю ответственность. ⠀⠀⠀

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Я мечтала, что у меня будет много деток и им будет вместе весело. ⠀

Я росла одна и мне всегда хотелось братика или сестренку одного со мной возраста. ⠀⠀⠀

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Я всегда выслушивала своих близких, но если я приняла решение, никто не может на него повлиять.