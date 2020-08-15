Алёна Ашмарина благодарна всевышнему за то, как складывается её жизнь.

⁣😱🤬Перепихнулась и деньги на этом зарабатывает! Дети от каждого встречного-поперечного. Умереть не встать, 4ро детей от разных людей и ни с одним не живёт. Что у человека в голове? Чёрная дыра, как в космосе? ⠀

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😊Вообще, моя космическая дыра жила замужем 6 лет — один ребёнок — моя самая послушная Сиюшенька и мамина настоящая помощница.⠀

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Второй гражданский брак длился 5.5 лет, один ребёнок — Алисочка — мой сладкий бунтарный пупсик! ⠀

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А двойняшек мне подарил Боженька, так как я хотела ещё детей, с разницей в 2 года с Алисой. И нашла донора. 😀😊 Которому могло бы посчастливиться стать отцом, но у него другие планы. 🤷‍♀ У каждого своё счастье. ⠀

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Я не ищу идеал мужчины. Я сама создаю свою реальность и воплощаю в жизнь свои мечты. И мне нравится моя свобода от уз брака. ⠀

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Честно, я иногда на улице смотрю на пары, и вижу как мужики смотрят на других, женщины переживают куда он смотрит. Грустят. Не принадлежат сами себе, зависят от мужчин, порой тиранов. ⠀

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А я каждый день с отличным настроением, делаю что хочу, радуюсь жизни, детям, свободе. Столько, сколько я смеюсь и веселюсь в этот период, не было ни в одних отношениях, что были у меня. ⠀

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Я не говорю, что у всех так. Я делюсь тем, как было у меня и что я так СЧАСТЛИВА каждый день, и благодарна за это Богу!