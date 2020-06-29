Алена Ашмарина не боится стать мамой четверых детей, и она убеждена, в её жизнь обязательно войдёт сильный мужчина.

⁣Многие пишут: «Четверо детей!! Да кто теперь тебя замуж возьмет? Будешь теперь одна».⠀

А если я вообще не хочу замуж?.. 🥵.⠀ Мы живем в странном мире, где любовь и выгода стирает свои рамки.

Я родилась в обычной семье и поняла, что если не я, то никто не сделает меня счастливой!⠀ И мне сейчас хочется, как вредной девочке, делать все наоборот, делать все что хочется! И плевать что скажут..⠀ Мужчина, отвечающий за свои слова и поступки, в наше время — большая редкость.. И достаются они, хорошим девочкам. А я, хочу быть плохой!!!⠀

И жить хочу для себя и своих деток! Один из смыслов жизни, продолжение рода я выполняю по полной! И мне этого достаточно. ⠀

Хочется стать самой плохой, самой несносной, самой вредной!!! Что б никто и никогда не взял меня замуж с четырьмя детьми!!! Буду оправдывать статус одиночки! Это не жизнь такая, это я такая!!! Придумала в своей голове идеал мужчины, и другого мне не нужно! Живу с ним в в своих мыслях счастливо и спокойно.

Сказочница! А уж если любовь и есть, то полюбят тебя любую.. плохую, очаровательную, несносную, вредную, и даже с 4мя детьми.. 😂🤪❤ ⠀

Вывод такой!! Хорошо, что я из обычной семьи.

Если меня и полюбят, то по настоящему, вопреки всем сложностям.⠀

Это будет сильный мужчина. И любовь будет сильнее сильного! 😋 😂 🥰