Алёна Ашмарина шокирована высказываниями некоторых фолловеров о своей беременности и будущих детях.

Дети не мусор, чтобы их убивать и выкидывать.⠀😢

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Если бы я не могла контролировать, как вы говорите… себя, и хотела пристроить себя подороже, мягко перефразирую. ⠀

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То я наверное сделала бы аборт и пошла бы дальше пристраиваться. ⠀

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Я до сих пор в шоке сколько грязи вы пишите мне, когда я нахожусь в положении.⠀

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Я действительно вас читаю, отвечаю, дорожу каждым. И мне важна Ваша поддержка. Я благодаря вам встала с постели в первые дни, когда оказалась одна беременная и стала жить, потому что почувствовала, что вы со мной. ⠀

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У меня не очень лёгкий период будучи с двойняшками без какой-либо помощи, но я держусь и стараюсь быть счастливой, любящей мамой и содержать всю свою семью! Мне помогает только моя сестра и бабушка, которая уже очень старенькая и ей самой скоро будет нужна моя помощь. Хоть она ещё та женщина, никогда не показывает свою слабость и усталость, и готова мне помогать до самого конца!!!! ⠀

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Я Вас очень люблю и ещё раз благодарна каждому за поддержку, я все читаю и очень реагирую сейчас на все. ❤❤❤