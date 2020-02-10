Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич похвалила президента Белоруссии Александра Лукашенко за сопротивление России. Интервью с писательницей опубликовало в понедельник, 10 февраля, издание «Наша Нiва».

«Я не знаю, кто бы мог сопротивляться Москве так, как сопротивляется Лукашенко. Таких сильных лидеров я не нахожу», — сказала Алексиевич.

По словам писательницы, это не означает, что она поддерживает белорусского президента. «Но совпали наши интересы и его интересы. Это печально, но это так», — отметила она.

Алексиевич заявила, что она против революции, поскольку «это пик культуры насилия», однако власть, построенная на культуре насилия, «этим же и заканчивается».

Писательница добавила, что принадлежит к тем людям, «которые хотят демократического государства». «Но можно ли надеяться только на время? С одной стороны, мы выигрываем, что никто не стреляет, но теряем историческое время. Это вопросы без ответа», — уверена Алексиевич.

В 2018 году активизировалось обсуждение вопроса о степени интеграции России и Белоруссии. Договор о создании Союзного государства был подписан еще в 1999 году. В декабре 2019-го во время переговоров Лукашенко и российского лидера Владимира Путина белорусская оппозиция проводила митинги против интеграции под лозунгами «Никаких союзов с имперской Россией!» и «Независимость!». Сам Лукашенко ранее заявлял, что в ближайшие годы независимость его страны будут «пробовать на зуб».

Алексиевич — автор книг «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд-хэнд». В 2015 году ей присудили Нобелевскую премию по литературе за «многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время».

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