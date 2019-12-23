Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.

«Душа болит — почему мы такие?! Ну почему мы такие? Я абсолютно русский человек, мои дети — абсолютно русские мальчишки», — заявил актер в программе «Белая студия» на телеканале «Культура».

Также артист процитировал фильм «Патриотическая комедия» режиссера Владимира Хотиненко, отметив, что русским становятся после первого же вздоха.

«И все то, что в нас есть, все в тебе», — добавил он.

По словам Серебрякова, он испытывает "страдания, мучения и раздражение" из-за ситуации в стране, а также злость на себя "и на то, что окружает".

Кто такой Алексей Серебряков

Алексей Серебряков — народный артист России. Он снимался во многих фильмах, среди которых "Девятая рота", "Обитаемый остров", "Груз 200", "Левиафан", а также сериал "Бандитский Петербург".

В 2012 году семья актера эмигрировала в Канаду. Серебряков объяснил это неблагоприятной социальной обстановкой в России и "ростом нетерпимости".

Серебряков не раз выступал с антироссийскими высказываниями. Так, выступая на форуме в Лондоне в феврале, Серебряков сказал, что Москва "разжигала конфликты" в Грузии, Чечне, Сирии, на Украине и в африканских республиках. Актер также обвинил власти в "переписывании истории".

Кроме того, в прошлом году Серебряков заявил, что национальная идея России заключается "в силе, наглости и хамстве". Тогда его слова также вызвали общественный резонанс.

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