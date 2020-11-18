Студия «Рок» еще не получила официальных претензий от Александра Цоя, но при съемках фильма «Цой» никакие законы нарушены не были, и картина уже идет в прокате, поэтому ничего менять в ней не будут, заявил РИА Новости режиссер Алексей Учитель.

Ранее сын лидера группы «Кино» Александр Цой подал иск к киностудии «Рок» Алексея Учителя и кинопрокатчикам, в котором он просит обязать создателей картины удалить изображение Виктора Цоя из фильма и запретить использовать его персональные данные. Кроме того, он просит признать «незаконным нарушающее право Цоя А. В. на охрану изображения его умершего отца» и взыскать «расходы по нотариальному обеспечению доказательств 29 080 рублей».

«Иск мы еще не получали, но никаких законов мы не нарушали. Образ Виктора Цоя принадлежит всем, в фильме он появляется только в документальных кадрах, снятых нами более 30 лет назад», — сказал Учитель.

Режиссер добавил, что фильм уже идет в прокате, менять он в нем ничего не будет.

Выход фильма в прокат неоднократно переносился. Против широкого проката выступал сын Виктора Цоя, он заявлял, что, несмотря на неоднократные просьбы, сценарий и сам фильм не были представлены наследникам для ознакомления и согласования. Министр культуры РФ Ольга Любимова отмечала, что ведомство выдало прокатное удостоверение фильму «Цой» на законных основаниях, не обнаружив никаких нарушений, а любые претензии наследников к создателям картины должны решаться в суде.

Фильм Алексея Учителя показывает вымышленные события июля-августа 1990 года — времени, когда лидер группы «Кино» Виктор Цой погиб в автокатастрофе под Ригой. По официальной версии, Цой уснул за рулем, и его легковой «Москвич» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «Икарус». Актера играющего Цоя в фильме нет. Главную роль водителя автобуса сыграл Евгений Цыганов. Также в фильме снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник.